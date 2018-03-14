ترامب يعلن تشكيل «قوات فضائية» تقاتل في الجو والأرض والبحر

تواصل – الوكالات:

أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، عن إمكانية تشكيل “قوات فضائية”، يمكنها القيام بأعمال قتالية في الجو والأرض والبحر.

وجاء إعلان “ترامب” في تصريح له خلال زيارة قصيرة إلى قاعدة “ميرامار” الجوية في ضاحية سان دييغو جنوبي كاليفورنيا.

وقال إن “استراتيجيتي الأمنية الجديدة تعترف بأن الفضاء قد يكون مجالاً للأعمال القتالية، ومثلما ما لدينا قوات جوية سنشكل قوات فضائية إلى جانب الجيش البري والأسطول البحري”.

وأشار إلى أنه في البداية لم يأخذ هذه الفكرة على محمل الجد، لكن بعد ذلك توصل “لاستنتاج بأنها فكرة ممتازة وربما يجب علينا فعلها”.

وتعمل الولايات المتحدة، على تطوير أنظمة فضائية دفاعية مختلفة، بالإضافة إلى الأقمار الاصطناعية العسكرية، كما أن الولايات المتحدة لديها مركبة فضائية غير مأهولة، يتم التكتم على رحلاتها بشكل صارم، وفقاً لـ “نوفوستي”.