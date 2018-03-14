وفاة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ

تواصل – وكالات:

توفى ستيفن هوكينغ عالم الفيزياء البريطاني الشهير ” 76 عاما”، بحسب ما أعلنته عائلته.

واشتهر عالم الفيزياء النظرية بعمله الرائد في ما يتعلق بالثقوب السوداء والنسبية، وألف عدة كتب علمية شائعة بما في ذلك كتاب “تاريخ موجز للزمن”.

وولد هوكينغ في 8 يناير 1942 في أكسفورد، بإنجلترا، والتحق بجامعة أكسفورد لدراسة العلوم الطبيعية في عام 1959، وحصل على الدكتوراة في علم الكون من جامعة كامبريدج، وله أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.

أصيب في عام 1963، بالمرض العصبي الحركي (مرض العصبون الحركي)، وهو مجموعة من الأمراض التنكسية التي يميزها تضرر خلية العصبون الحركي في الدماغ وفي الحبل الشوكي وفي المسالك المسؤولة عن انتقال الإشارات العصبية بينهما. وحينها توقع الأطباء أنه سيعيش سنتين فقط، وفقد القدرة على الحركة تماما والكلام بشكل تدريجي، طبقاً لـ “بي بي سي”.

وفي عام 1974، أثبت هوكينغ نظرياً أن الثقوب السوداء تصدر إشعاعاً على عكس كل النظريات المطروحة آنذاك، وسمي هذا الإشعاع باسمه “إشعاع هوكينج”. نشر كتابه “تاريخ موجز للزمن” في عام 1988، والذي بيعت منه أكثر من 10 ملايين نسخة.