بعد الاعتداء عليه.. سفارة المملكة بالأردن تتابع قضية «الطالب التوحدي»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

«الخضيري» يحذر من خطر قاتل في «دورات المياه»

«الخضيري» يحذر من خطر قاتل في «دورات المياه»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

بعد الاعتداء عليه.. سفارة المملكة بالأردن تتابع قضية «الطالب التوحدي»

بعد الاعتداء عليه.. سفارة المملكة بالأردن تتابع قضية «الطالب التوحدي»
0

تواصل- متابعات:

تتابع سفارة المملكة بالأردن قضية طفل توحدي سعودي تعرض للضرب ما تسببت بكدمات في وجه الطفل في أحد مراكز الرعاية الخاصة في الأردن.

وأكد مساء أمس الاثنين المتحدث الرسمي في السفارة عبدالسلام العنزي بأن السفارة تلقت بتاريخ 1/3/2018م شكوى من والد الطفل “عمر” تفيد عن تعرض الطفل للضرب في أحدى مراكز الرعاية الخاصة في الأردن”.

ووكلت السفارة المحامي لمتابعة القضية بعد الكشف الطبي على الطالب، وعلى الفور تم تحويل القضية للمحكمة يوم الأحد الموافق 4/3/2018م، واستمع قاضي المحكمة لجميع الأقوال من كافة الأطراف بما فيهم والد الطفل ومدير المركز والعاملين، وسوف يتم النطق بالحكم في 20/3/2018م، بحسب “الرياض”.

وأضاف بأن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود يولي اهتمام بالقضية ويتابعها بشكل مباشر مع رئيس شؤون دائرة السعوديين في السفارة حسب توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة الخدمات المواطنين والمقيمين في الأردن .

التحقيقات الأولية كشف من خلالها العاملين بالمركز الخاص أن الطفل اصطدم بدفاية كهربائية بالمركز، فيما تبين الصورة المتداولة تعرض الطفل لكدمات في الوجه، كما لم توضح وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن أي تفاصيل حيال القضية وذلك لأنها منظورة في القضاء الأردني، كما أن الطفل يدرس في المركز على حسابه الخاص.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مواطن: تعذيب ابني المصاب بـ«التوحد» داخل دار رعاية بالأردن

مواطن: تعذيب ابني المصاب بـ«التوحد» داخل دار رعاية بالأردن

سفارة المملكة بالأردن تكشف تفاصيل الاحتيال على عضو بـ«الشورى»

سفارة المملكة بالأردن تكشف تفاصيل الاحتيال على عضو بـ«الشورى»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد
القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>