بعد الاعتداء عليه.. سفارة المملكة بالأردن تتابع قضية «الطالب التوحدي»

تواصل- متابعات:

تتابع سفارة المملكة بالأردن قضية طفل توحدي سعودي تعرض للضرب ما تسببت بكدمات في وجه الطفل في أحد مراكز الرعاية الخاصة في الأردن.

وأكد مساء أمس الاثنين المتحدث الرسمي في السفارة عبدالسلام العنزي بأن السفارة تلقت بتاريخ 1/3/2018م شكوى من والد الطفل “عمر” تفيد عن تعرض الطفل للضرب في أحدى مراكز الرعاية الخاصة في الأردن”.

ووكلت السفارة المحامي لمتابعة القضية بعد الكشف الطبي على الطالب، وعلى الفور تم تحويل القضية للمحكمة يوم الأحد الموافق 4/3/2018م، واستمع قاضي المحكمة لجميع الأقوال من كافة الأطراف بما فيهم والد الطفل ومدير المركز والعاملين، وسوف يتم النطق بالحكم في 20/3/2018م، بحسب “الرياض”.

وأضاف بأن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود يولي اهتمام بالقضية ويتابعها بشكل مباشر مع رئيس شؤون دائرة السعوديين في السفارة حسب توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة الخدمات المواطنين والمقيمين في الأردن .

التحقيقات الأولية كشف من خلالها العاملين بالمركز الخاص أن الطفل اصطدم بدفاية كهربائية بالمركز، فيما تبين الصورة المتداولة تعرض الطفل لكدمات في الوجه، كما لم توضح وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن أي تفاصيل حيال القضية وذلك لأنها منظورة في القضاء الأردني، كما أن الطفل يدرس في المركز على حسابه الخاص.