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تعرَّف على نسبة سيطرة العمالة الوافدة على مراكز الترفيه بالرياض

تعرَّف على نسبة سيطرة العمالة الوافدة على مراكز الترفيه بالرياض
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تواصل – الرياض:

بلغت نسبة العاملين الوافدين في متنزهات ومراكز الرياض الترفيهية 61%، بينما تصل نسبة العاملين السعوديين في نفس المجال إلى 39%.
وبحسب دراسة تحليلية أصدرها مركز «دراية» للدراسات والمعلومات، التابع لغرفة تجارة وصناعة الرياض فإن 76% من تلك المتنزهات والمراكز تعود ملكيتها لمؤسسات فردية، و24% منها مملوك لشركات.

وحول نوع الوحدات المتوفرة في تلك المنتزهات، بينت الدراسة أن الشاليهات تستحوذ على نسبة 57% من حصة السوق، وبلغت نسبة الكبائن 32.9%، و7.2% لبيوت الشعر، و2.8% للفلل.

وأفادت الدراسة بأن أهم الخدمات التي تقدمها تلك المراكز، تشتمل على مواقف بنسبة 69% و60% إنترنت، و57% عبارة عن ملاهٍ وألعاب إلكترونية، و50% مطاعم وكوفي شوب.

ولفتت إلى أن خطط المراكز الترفيهية المستقبلية تشير إلى أن 43% منها تعمل على إنشاء فروع جديدة، بينما 40% منها تعتمد على التوسع في نشاطاتها، و31% تركز على أنشطة جديدة، و5% تفضل عدم الاستمرار في النشاط. حسب “عكاظ”.

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