توشيبا تطلق نظارة ذكية تحل محل لاب توب

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أطلقت شركة توشيبا نظارة ذكية جديدة تحل محل اللاب توب تعتمد على الواقع المعزز، تعرض شاشة كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 10 بدقة وضوح 640×360 بكسل، أمام عين واحدة فقط.

وتأتي النظارة الجديدة ضمن سلسلة توشيبا “DynaEdge” بعد عمل استغرق عامين متواصلين من الأبحاث والتطوير، بشكل مستطيلي وبطارية تدوم 4 ساعات، بتصميم مشابه لنظارة غوغل غلاس الذكية.

ونستعرض بالصور أهم مميزات وتفاصيل النظارة الجديدة، بحسب ما ورد في موقع بيزنس إنسايدر أمس، الاثنين:

1-مزودة بوحدة بصرية بها كاميرا 5 ميغابكسل وفلاش لالتقاط الصور يمكن ضبطها صعوداً وهبوطاً.

2- مزودة بكابل “يو إس بي” لوصلها بجهاز بحجم آي بود لبث شاشة سطح مكتب يعمل بنظام ويندوز 10، ومواصفات كمبيوتر عالية الجودة.

3- يوضع الجهاز بحجم آي بود داخل غطاء يمكن ارتداؤه مع حزام البنطلون.

4- يمكن اقتران النظارة بخوذة المهندسين والعمال لتزويدهم بالمعلومات في الوقت الحقيقي في غمضة عين، كما تخطط الشركة لإصدار يستهدف وظائف معينة مثل مفتشي الآلات وعمال المستودعات.

5- واجهة سطح المكتب الخاصة بويندوز تختلف قليلاً عن تلك المعتادة، لكنها تتمتع بنفس المميزات الخاصة بالشركات الكبيرة.

6-النظارة مزودة ببرنامج “dynaTrace” لديه طريقتين للمدخلات إما بواسطة لوحة لمسية على الجانب، أو مفاتيح موجودة على الجهاز الملحق.