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«رفة العين».. أسبابها وطرق علاجها

«رفة العين».. أسبابها وطرق علاجها
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تواصل – وكالات:

تعد رفة العين المتكررة، من الأشياء التي يعاني منها الكثيرون والتي تسبب بعض الازعاج لهم، في هذا التقرير نرصد أسباب رفة العين والسبل المفيدة للتخلص منها.

تختلف الأسباب المتداولة لرفة العين عند الأشخاص:
– الإرهاق: بسبب العمل أمام الحاسوب أو العمل لوقت طويل مع عدم الاستفادة من قسط كبير من الراحة مقابله.
– تناول الكافيين:  بشكل كبير في المشروبات يسبب رفة العين.
– في بعض الحالات المرضية قد تكون رفة العين إشارة الى بداية مرض الباركنسون أو الشلل النصفي وهنا يجب استشارة الطبيب على الفور من أجل البدء بالعلاج اللازم وفق الحالة.

علاج رفة العين:
1_ استخدام الكمادات الباردة للعين، كل ما عليك فعله هو غمس رقعة من القماش بالماء ووضعها على العين للتخلص من رفتها.
2– الاسترخاء ضروري في هذه الحالة لذلك حاول أن تمارس رياضة التأمل والاسترخاء كلما سنحت أمامك الفرصة.
3– إن كانت رفة العين سببها الجفاف دع الطبيب المشرف يصف لك قطرة علاجية تقضي على السبب.
4– ابتعد قدر الإمكان عن الأطعمة والمشروبات الغنية بالكافيين المؤذي للصحة عامة والمسبب لرفة العين خاصة.

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