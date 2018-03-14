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«العصيمي» يكشف حقيقة إلزام «التعليم» لمنسوباتها بقيادة السيارات

«العصيمي» يكشف حقيقة إلزام «التعليم» لمنسوباتها بقيادة السيارات
العصيمي
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تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة التعليم، ما يتم تداوله بشأن السماح لمنسوباتها من المعلمات وطالبات الصف الثالث الثانوي بقيادة السيارة، مؤكدة أن هذه أخبار غير صحيحة.

وقال مبارك العصميمي المتحدث باسم الوزارة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ اليوم ‘‘ما يتم تداوله عن إلزام وزارة التعليم لمنسوباتها بالقيادة غير صحيح، الوزارة تضم عددا كبيرا من منسوباتها والمتوقع استفادتهن من الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة، ومن واجب الوزارة التثقيفي والتعريفي المشاركة في توعيتهن بما يكفل لهن السلامة والأمان‘‘.

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