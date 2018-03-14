هل تداول «البتكوين» حرام؟.. تعرف على أول بحث شرعي عنها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

«الخضيري» يحذر من خطر قاتل في «دورات المياه»

«الخضيري» يحذر من خطر قاتل في «دورات المياه»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

هل تداول «البتكوين» حرام؟.. تعرف على أول بحث شرعي عنها

هل تداول «البتكوين» حرام؟.. تعرف على أول بحث شرعي عنها
0

تواصل – المدينة المنورة

طرح عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية د. عبد الله بن محمد العقيل، أول بحث شــرعي حول (الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الإلكترونية)، وذلك خلال محاضرة له ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، بحضور مديرها د. حاتم المرزوقي، ونخبة من المهتمين والمتخصصين.

وأوضح “العقيل” أن هناك اختلافاً بين العلماء في حكم عملة (البتكوين)، فهناك مَن يرى تحريمها لأسباب منها: (جهالة المصدر، وكذا جهالة المستقبل، وغياب الرقابة والجهة الضامنة، إضافة لكثرة الاستعمالات المحرمة)، وذلك وفقاً لـ”الرياض”.

وتابع قائلاً: “وهناك من يرى إباحتها فيستدل بأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولأنها أصبحت مالاً متقوماً بما آلت إليه من القدرة على تملك السلع والخدمات بها، وهناك القبول العالمي لها مع قيامها بوظائف النقد”.

وأضاف د. العقيل أن أحكام الربا والزكاة تجريان في العملة الإلكترونية إذا توفرت شروطهما، مؤكداً أن المحفظة هي الحِــرْز الذي إذا تَـمّ اختراقه أو اختطاف معلوماته، فهو سرقة تجري عليها الأحكام الشرعية المترتبة.

المحاضر استعرض أيضاً تاريخ العملات الإلكترونية وميزاتها ومخاطرها، والفرق بينها وبين العملات الورقية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعليق الدراسة في الجامعة الإسلامية وجميع مدارس الجبيل الصناعية غداً

تعليق الدراسة في الجامعة الإسلامية وجميع مدارس الجبيل الصناعية غداً

وظائف شاغرة بالجامعة الإسلامية في المدينة.. 6 مستندات للتقديم

وظائف شاغرة بالجامعة الإسلامية في المدينة.. 6 مستندات للتقديم

وحدات سكنية لطلاب المنح في الجامعة الإسلامية بالمدينة من أوقاف الراجحي

وحدات سكنية لطلاب المنح في الجامعة الإسلامية بالمدينة من أوقاف الراجحي

ملياردير: البيتكوين سيحل محل «الذهب» قريباً

ملياردير: البيتكوين سيحل محل «الذهب» قريباً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد
القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>