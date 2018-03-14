هل تداول «البتكوين» حرام؟.. تعرف على أول بحث شرعي عنها

تواصل – المدينة المنورة

طرح عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية د. عبد الله بن محمد العقيل، أول بحث شــرعي حول (الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الإلكترونية)، وذلك خلال محاضرة له ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، بحضور مديرها د. حاتم المرزوقي، ونخبة من المهتمين والمتخصصين.

وأوضح “العقيل” أن هناك اختلافاً بين العلماء في حكم عملة (البتكوين)، فهناك مَن يرى تحريمها لأسباب منها: (جهالة المصدر، وكذا جهالة المستقبل، وغياب الرقابة والجهة الضامنة، إضافة لكثرة الاستعمالات المحرمة)، وذلك وفقاً لـ”الرياض”.

وتابع قائلاً: “وهناك من يرى إباحتها فيستدل بأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولأنها أصبحت مالاً متقوماً بما آلت إليه من القدرة على تملك السلع والخدمات بها، وهناك القبول العالمي لها مع قيامها بوظائف النقد”.

وأضاف د. العقيل أن أحكام الربا والزكاة تجريان في العملة الإلكترونية إذا توفرت شروطهما، مؤكداً أن المحفظة هي الحِــرْز الذي إذا تَـمّ اختراقه أو اختطاف معلوماته، فهو سرقة تجري عليها الأحكام الشرعية المترتبة.

المحاضر استعرض أيضاً تاريخ العملات الإلكترونية وميزاتها ومخاطرها، والفرق بينها وبين العملات الورقية.