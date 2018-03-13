مؤلفه يبلغ 14 عاماً.. كتاب «توصون شي ولاش» يثير موجة من الجدل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

مجلس الوزراء اليوم.. 13 قرارًا و5 مراسيم ملكية

مجلس الوزراء اليوم.. 13 قرارًا و5 مراسيم ملكية

«الداخلية»: استقبال طلبات الجنسية لا يعني الحصول عليها

«الداخلية»: استقبال طلبات الجنسية لا يعني الحصول عليها

مؤلفه يبلغ 14 عاماً.. كتاب «توصون شي ولاش» يثير موجة من الجدل

مؤلفه يبلغ 14 عاماً.. كتاب «توصون شي ولاش» يثير موجة من الجدل
0

تواصل – الرياض:

أثار الشاب عبدالرحمن القحطاني، والذي يعد من مشاهير مواقع التواصل، حالة من الجدل بعد إعلانه عن عزمه توقيع كتابه الأول والذي يحمل عنوان “توصون شي ولاش”، بمعرض الكتاب الدولي في الرياض.

الشاب القحطاني ويدعى بـ”أبوجفين”، يبلغ من العمر 14 عاما، أثار تساؤلات عديدة حول معايير توقيع الكتب، ووجهت الإعلامية منيرة المشخص، تساؤلًا للمشرف العام على وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية والمشرف على المعرض، الدكتور عبدالرحمن العاصم، عن حقيقة توقيع ” القحطاني ” لكتاب بالمعرض، قائلة ”طفل عمره ١٤ سنة.. ماذا يحتوي كتابه؟ وماذا يملك من علم ليوقِّع كتابه؟”.

ورد عليه الدكتور  العاصم بقوله: “منصات التوقيع للجميع.. ولا يمكن أن أمنع شخصًا من توقيع كتابه. فبمجرد أن يصبح الكتاب نظاميًّا من الوزارة لا يمكن رفضه ومنعه”.

وأضاف، أن حوالي 400 كاتبًا، سيوقعون كتبهم هذا العام، في منصة التوقيع، وأي شخص يتقدم للتوقيع ، وتنطبق عليه الشروط ، لا يمكن استبعاده ، نافيًا ما تم تداوله حول أبو جفين ، بأنه ضمن ضيوف جلسات حوار مع المؤلفين ، والتي ستمثل أبرز فعاليات المعرض.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. تبادل إطلاق نار عنيف بين شاب والشرطة الأمريكية

شاهد.. تبادل إطلاق نار عنيف بين شاب والشرطة الأمريكية

إعلان يطلب مواطنات للعمل في النظافة يثير الجدل

إعلان يطلب مواطنات للعمل في النظافة يثير الجدل

على غرار اليابان.. شاب يحاول تثبيت هذه الثقافة بالمجتمع (فيديو)

على غرار اليابان.. شاب يحاول تثبيت هذه الثقافة بالمجتمع (فيديو)

غارقاً في دمائه.. مشاهد مؤلمة لانتشال شاب سوري من تحت الأنقاض (فيديو)

غارقاً في دمائه.. مشاهد مؤلمة لانتشال شاب سوري من تحت الأنقاض (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد
القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>