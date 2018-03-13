مؤلفه يبلغ 14 عاماً.. كتاب «توصون شي ولاش» يثير موجة من الجدل

تواصل – الرياض:

أثار الشاب عبدالرحمن القحطاني، والذي يعد من مشاهير مواقع التواصل، حالة من الجدل بعد إعلانه عن عزمه توقيع كتابه الأول والذي يحمل عنوان “توصون شي ولاش”، بمعرض الكتاب الدولي في الرياض.

الشاب القحطاني ويدعى بـ”أبوجفين”، يبلغ من العمر 14 عاما، أثار تساؤلات عديدة حول معايير توقيع الكتب، ووجهت الإعلامية منيرة المشخص، تساؤلًا للمشرف العام على وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية والمشرف على المعرض، الدكتور عبدالرحمن العاصم، عن حقيقة توقيع ” القحطاني ” لكتاب بالمعرض، قائلة ”طفل عمره ١٤ سنة.. ماذا يحتوي كتابه؟ وماذا يملك من علم ليوقِّع كتابه؟”.

ورد عليه الدكتور العاصم بقوله: “منصات التوقيع للجميع.. ولا يمكن أن أمنع شخصًا من توقيع كتابه. فبمجرد أن يصبح الكتاب نظاميًّا من الوزارة لا يمكن رفضه ومنعه”.

وأضاف، أن حوالي 400 كاتبًا، سيوقعون كتبهم هذا العام، في منصة التوقيع، وأي شخص يتقدم للتوقيع ، وتنطبق عليه الشروط ، لا يمكن استبعاده ، نافيًا ما تم تداوله حول أبو جفين ، بأنه ضمن ضيوف جلسات حوار مع المؤلفين ، والتي ستمثل أبرز فعاليات المعرض.