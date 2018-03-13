أسرة «فتاة تبوك» المفقودة تنفي العثور على ابنتهم

تواصل – فريق التحرير:

نفت أسرة فتاة تبوك المفقودة، والبالغة من العمر 17 عاماً، الأنباء المتداولة عن العثور عليها، مؤكدين أنه لم يتم العثور عليها حتى الآن، فيما تتواصل عمليات البحث من قبل الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ.

وعبر بعض من أهل الفتاة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن استيائهم من العبث بمشاعرهم، عبر تسريب خبر غير صحيح يتضمن العثور عليها، رغم أن عمليات البحث لاتزال جارية، بعد 24 ساعة من غرقها بمدينة حقل.

وأشاروا إلى أن الفتاة كانت في نزهة بحرية مع شقيقها ووالدتها، وأنها نزلت البحر للسباحة، فيما كان شقيقها لايزال على الشاطئ وقت غروب الشمس، إلا أنها اختفت عن أعين شقيقها فجأة، مشيرين إلى استمرار عمليات البحث من قبل الفرق التابعة لحرس الحدود باستخدام القوارب والغواصين والدبابات البحرية.