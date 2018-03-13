بعد 17 عاماً في السجون.. مواطن محكوم بالقصاص يروي قصته (فيديو)

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بعدما تمكنت منه لحظة غضب عابرة، قتل صديقه، وأمضى 17 عاما في السجن، وحكم عليه بالقصاص قتلا، وينتظر الآن الموت.

ما سبق كانت قصة بائسة لمواطن مسجون في جدة، استضافته قناة “إم بي سي” عبر برنامج “ما لم تر”، ليروي وقائع تلك الحكاية.

وقال المواطن ناصر العمر، إنه قبل 21 عاما خلت كان يعمل ميكانيكاً في ورشة في مدينة جدة وكان يرجع في وقت متأخر من الليل إلى بيته.

وأضاف أنه في يوم من الأيام زاره صديق له وكان عمره وقتها 32 عاما يدعوه للخروج معه إلا أنه رفض ووقعت بينهما مشادة انتهت بدفعه بقوة ما أدى إلى اصطدامه بالجدار ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابع العمر أنه بعد 17 عاما قضاها في غياهب السجون نتيجة فعل اقترفه في لحظة غضب وافق أبناء القتيل على التنازل عن القصاص مقابل دفع مبلغ دية 4 ملايين ريال في غضون عام، مبينا أن مهلة دفع الدية انتهت ولم يستطِع دفعها.