بعد 17 عاماً في السجون.. مواطن محكوم بالقصاص يروي قصته (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

مجلس الوزراء اليوم.. 13 قرارًا و5 مراسيم ملكية

مجلس الوزراء اليوم.. 13 قرارًا و5 مراسيم ملكية

«الداخلية»: استقبال طلبات الجنسية لا يعني الحصول عليها

«الداخلية»: استقبال طلبات الجنسية لا يعني الحصول عليها

بعد 17 عاماً في السجون.. مواطن محكوم بالقصاص يروي قصته (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

بعدما تمكنت منه لحظة غضب عابرة، قتل صديقه، وأمضى 17 عاما في السجن، وحكم عليه بالقصاص قتلا، وينتظر الآن الموت.

ما سبق كانت قصة بائسة لمواطن مسجون في جدة، استضافته قناة “إم بي سي” عبر برنامج “ما لم تر”، ليروي وقائع تلك الحكاية.

وقال المواطن ناصر العمر، إنه قبل 21 عاما خلت كان يعمل ميكانيكاً في ورشة في مدينة جدة وكان يرجع في وقت متأخر من الليل إلى بيته.

وأضاف أنه في يوم من الأيام زاره صديق له وكان عمره وقتها 32 عاما يدعوه للخروج معه إلا أنه رفض ووقعت بينهما مشادة انتهت بدفعه بقوة ما أدى إلى اصطدامه بالجدار ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابع العمر أنه بعد 17 عاما قضاها في غياهب السجون نتيجة فعل اقترفه في لحظة غضب وافق أبناء القتيل على التنازل عن القصاص مقابل دفع مبلغ دية 4 ملايين ريال في غضون عام، مبينا أن مهلة دفع الدية انتهت ولم يستطِع دفعها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مواطن يتهم مديره الوافد بخداعه للتوقيع على استقالة

مواطن يتهم مديره الوافد بخداعه للتوقيع على استقالة

بسبب اشتراطات السلامة.. «الصحة» تغلق مستشفى في جدة

بسبب اشتراطات السلامة.. «الصحة» تغلق مستشفى في جدة

«مدني جدة» يسيطر على حريق بجامعة الملك عبدالعزيز.. ولا إصابات

«مدني جدة» يسيطر على حريق بجامعة الملك عبدالعزيز.. ولا إصابات

«طيران ناس» يطلق أولى رحلاته إلى «أربيل» من جدة والمدينة

«طيران ناس» يطلق أولى رحلاته إلى «أربيل» من جدة والمدينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد
القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>