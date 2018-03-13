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مواطن يتهم مديره الوافد بخداعه للتوقيع على استقالة

مواطن يتهم مديره الوافد بخداعه للتوقيع على استقالة
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تواصل – جدة:

تنظر الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة دعوى تقدم بها موظف سعودي تعرض لحيلة من مديره الوافد ليغافله ويجعله يوقع على قرار فصله على أنه قرار لنقله إلى أحد الاقسام الأخرى بالشركة.

وأوضحت مصادر أن مواطنا قدّم شكوى ضد شركة اليت كان يعمل بها منذ 7 سنوات خلت بوظيفة (مصفف أرفف) إثر صدور قرار فصله بشكل مفاجئ رغم عدم حدوث أي مخالفات منه تستلزم ذلك.

وأضافت أن الدعوى كشفت قيام مديره الوافد بخداعه عندما جعله يوقع على ورقة على أنها تتضمن نقله إلى قسم آخر قبل أن يتبين أن توقيعه كان عبارة عن استقالة وإنهاء خدمات ومخالصة نهائية تسببت بحرمانه من التأمينات الاجتماعية وجميع الخدمات المرتبطة بوظيفته السابقة.

وأبانت المصادر أنه في حالة ثبوت صدق دعوى الموظف السعودي فستتم إعادته للعمل مع تطبيق العقوبات النظامية تجاه الشركة التجارية والوافد الذي تسبّب بفصل الشاب المذكور، بحسب “المدينة”.

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