«السواحة»: تغريم شركات اتصالات بسبب بيعها شرائح مجهولة

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، تغريم عدد من شركات الاتصالات في المملكة بسبب تورطها في الشرائح المجهولة التي تباع في السوق، مؤكدا أن هناك صرامة في تنفيذ العقوبات تجاه المخالفين الذين يقومون بممارسات غير تنافسية أو التي لا تحمي التنافسية والسوق.

وأضاف الوزير السواحة، أن القضاء على الشرائح المجهولة نهائيا لا يزال صعبا، باعتبار أن السوق مفتوحة، إلا أنه ما زالت هناك صرامة في هذا الصدد، كما أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ذراع ممكنة في تنفيذ التنظيم، وهي صارمة في تنفيذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للأنظمة”، مشيرا إلى أنه تم تقليل مدة مراقبة شركات الاتصالات من 15 يوما إلى خمسة أيام، بحسب “الاقتصادية”.

وأوضح، على هامش إطلاقه توجهات الاستراتيجية الجديدة تحت شعار “التمكين من استثمار الفرص التي يوفرها عصر الرقمنة والوصول بالمملكة إلى طليعة الدول المبتكرة” في الرياض، امس الأول، أن إجراء تطبيق البصمة يعد من الإجراءات الصارمة، والسعودية واحدة من الدول القليلة التي تطبق الصرامة في قطاع الاتصالات.

وأشار وزير الاتصالات إلى تلقيه 40 ألف تغريدة في تويتر أثناء تولية المنصب في أبريل العام الماضي، يطالبونه بضرورة إيجاد حل لضعف جودة خدمات الاتصال والإنترنت في السعودية، لافتا إلى أن عملية إمداد البنية التحتية التي نفذتها الوزارة خلال خمسة أشهر، وهذا المدة توازي ما تم إنجازه في ثلاث سنوات.