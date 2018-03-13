والدة الطفل السعودي المُعنف بالأردن: لست متأكدة من تعذيبه

تواصل – فريق التحرير:

تراجعت والدة الطفل السعودي “عمر”، المصاب بالتوحد، عن روايتها التي كانت تجزم فيها بتعرضه للتعذيب والتعنيف، داخل أحد مراكز الرعاية بالأردن، قائلة إنها تفضل عدم الجزم وترك الأمور للقضاء والتحقيقات، “رغبة منها في تصحيح ما تم تداوله على مواقع التواصل بهذا الشأن”.

وقالت الأم إنها أدخلت ابنها المركز، وظل هناك لمدة شهرين ونصف ولم ترَه، حتى أرسل المدير التنفيذي للمركز رسالة لها عبر “واتساب”، أبلغها أن “عمر” اصطدم جبينه في الدفاية الموجودة بالمركز، مشيرة إلى أنها عندما ذهبت لتسلمه كانت حالته كما في الصور التي نشرتها.

وأبانت أن العاملين في المركز أخبروها أنهم نقلوا ابنها لأقرب مستشفى بعد إصابته، رافضة التعليق حول صوره وإن كانت تدل على أن ما تعرض له تعنيف أو إهمال، حيث تفضل انتظار حكم القضاء.

وأشارت إلى أنها أرسلت ابنها لهذا المركز، حسب نصائح الكثيرين لها، حيث كانت تبحث عن العلاج السريع، لافتة إلى أن مثل هذه المراكز معتمدة من الملحقية السعودية في الأردن.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لسفارة المملكة لدى الأردن، عبدالسلام العنزي، إن القضية الآن منظورة لدى القضاء الأردني، وسيتم الحكم فيها يوم 20 مارس، بعد الاستماع لأقوال مدير المركز والمشرفين ووالد الطفل، وبعد الرجوع لكاميرات المراقبة الموجودة داخل المركز.

وأشار إلى أن السفارة تتابع القضية ورفعت دعوى ضد مركز الخليج الدولي لرعاية ذوي الاحتياجات، الذي شهد الواقعة، بعدما حصلت على التقرير الطبي الخاص بها.

ورفض العنزي الخوض في المزيد من التفاصيل، مفضلاً انتظار حكم القضاء الذي سيحدد إن كان ما حدث للطفل إهمالاً أو تعنيفاً.