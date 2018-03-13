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إنسان صاحب طاعة لكنه غير موفق في الحياة.. عبدالعزيز الفوزان يوضح (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

استنكر الشيخ عبدالعزيز الفوزان، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، فكرة الربط بين المداومة على طاعة الله عزَّ وجل واستمرار الابتلاءات وعدم التوفيق في الحياة.

وقال “الفوزان” في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: “من يقول بينه وبين التوفيق عداوة هذا شعور سلبي قاتل، ثق بأن الله سيوفقك وسينصرك وسيرزقك وسيرفع عنك البلاء؛ لذلك لا تقنط من رحمة الله، فالإنسان لا ييأس من روح الله أبداً”.

وأضاف: “الأمر الثاني المؤمن قد يبتلى؛ وبالتالي يكون هذا الابتلاء كرامة من الله فهو يكفر ذنوبه ويرفع درجاته ويقوي إيمانه، وفجأة تتحول المصائب إلى رحمة وسعادة فيأنس ويفرح”.

 

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