الرياض.. متوسطة الطبراني تحتفي بطالب ختم القرآن (صور)

تواصل – الرياض:

في بادرة جميلة كرمت إدارة مدرسة الطبراني المتوسطة بالرياض، ‏الطالب أنس بن نجيب جعفري؛ وذلك بعد ختمه للقرآن الكريم.

وكان الطالب أنس جعفري قد تخرج في متوسطة الطبراني بالعام الماضي وعندما علمت إدارة المدرسة بختمه للقرآن، بادرت بتكريمه في حفل مبسط أمام طلاب المدرسة ليكون حافزاً للجميع – وأهدته جوائز عينية ومبلغ 2100 ريال.

وقد ذكر قائد المدرسة الأستاذ صالح بن عبدالله المزيني أن الطالب أنس كان من خيرة الطلاب في السنوات التي قضاها في دراسته، و كان ذا خلقٍ رفيع مع الجميع، كما أنه كان من الطلاب المميزين في جماعة التوعية الإسلامية.

وأكد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن متوسطة الطبراني تفتخر بتخرج طلابها المميزين، على جميع الأصعدة ودائماً ما تبادر بتكريمهم، كما حث جميع الطلاب على حفظ القرآن واختيار الصحبة الصالحة ليكونوا مواطنين صالحين يخدمون أمتهم و مجتمعهم.