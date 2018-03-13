الإطاحة بعصابة سرقة المحلات التجارية في حائل

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة، حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأن شرطة المنطقة تلقت عدة بلاغات تتضمن سرقة عدد من المحال التجارية خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح “الشمري”، أنه فور تلقي البلاغات تم تشكيل فريق عمل من المختصين لمتابعة تلك البلاغات، وتمكنت جهات الأمن العام بعد التنسيق بين إدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة دوريات الأمن من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص سعوديي الجنسية بالعقد الثالث من العمر، وثبت تورطهم بتسع عشرة قضية سرقة.

وأشار المتحدث الإعلامي، إلى أنه تم إيداعهم دار التوقيف وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة لتطبيق النظام بحقهم.