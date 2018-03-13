أطباء بلا حدود: 9 آلاف قتيل من الروهينجيا خلال شهر واحد

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

مجلس الوزراء اليوم.. 13 قرارًا و5 مراسيم ملكية

مجلس الوزراء اليوم.. 13 قرارًا و5 مراسيم ملكية

«الداخلية»: استقبال طلبات الجنسية لا يعني الحصول عليها

«الداخلية»: استقبال طلبات الجنسية لا يعني الحصول عليها

أطباء بلا حدود: 9 آلاف قتيل من الروهينجيا خلال شهر واحد

أطباء بلا حدود: 9 آلاف قتيل من الروهينجيا خلال شهر واحد
0

تواصل – وكالات:

قالت منظمة “أطباء بلا حدود” إنها تعتقد أن أكثر من 9 آلاف مسلم روهينجي من مسلمي أراكان في ميانمار قتلوا، خلال شهر واحد، وتحديداً في الفترة من 25 أغسطس حتى 24 سبتمبر 2017، وهي الفترة التي شهدت قمة المأساة.

وأصدرت المنظمة تقريراً بعنوان: “لم يبق أحد” قدرت فيه عدد القتلى من مسلمي أراكان في تلك الفترة بـ9 آلاف و400 قتيل، بينهم 730 طفلاً أقل من 5 أعوام.

ونقل التقرير شهادات للاجئين من مسلمي أراكان التقاهم العاملون مع أطباء بلا حدود في بنغلادش، تحدثوا فيها عن العنف الذي تعرضوا له، والذي تضمن مداهمة قراهم ومنازلهم، وإطلاق النار بشكل عشوائي، ومقتل أقرباء لهم، ووضع جثث في طرق الهرب، والعنف الجنسي.

وقال أطباء المنظمة العاملين في بنجلاديش، إن جروح المصابين من اللاجئين من مسلمي أراكان تظهر أن جيش ميانمار والبوذيين المتعصبين استخدموا القوة المفرطة ضدهم، بحسب وكالة أنباء أراكان.

وقال التقرير: إن موجة العنف التي تشهدها أراكان منذ 25 أغسطس الماضي وحتى الآن، تسببت في أعداد كبيرة من القتلى بين مسلمي أراكان، وأجبرت من تبقوا على قيد الحياة على الرحيل.

وتقول تقديرات، إن عدد المسلمين الروهينجيا في الإقليم تقلص من 2 مليون في سبعينيات القرن العشرين، إلى أقل من 300 ألف بسبب الاعتداءات الممنهجة لجيش ميانمار.

وحسب بيانات الأمم المتحدة، فر 688 ألفاً من المسلمين الروهينجيا من إقليم أراكان إلى دولة بنجلاديش المجاورة خلال الفترة من 25 أغسطس 2017 وحتى 27 يناير 2018، على وقع هجمات تشنها قوات من الجيش الميانماري وميليشيات بوذية متطرفة، وصفتها الأمم المتحدة ومنظمات دولية بأنها “حملة تطهير عرقي”.

ووقعت بنجلاديش وميانمار في 23 نوفمبر2017، اتفاقاً بخصوص عودة لاجئي الروهينجيا إلى مناطقهم، غير أنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ.”

وينص الاتفاق على بعض الشروط شبه المستحيلة للتحقق من إقامة الأشخاص، الذين يصفهم بـ”المشردين من ميانمار” بدلاً من استخدام الوصف المعروف على نطاق واسع بأنهم “عرقية الروهينجيا”.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سوريا.. 350 ألف قتيل حصيلة حرب الـ7 سنوات

سوريا.. 350 ألف قتيل حصيلة حرب الـ7 سنوات

شاهد.. مصير سوق لـ«الروهنجيا» يضم 600 محل تجاري

شاهد.. مصير سوق لـ«الروهنجيا» يضم 600 محل تجاري

شهود عيان: اغتصاب جماعي لنساء الروهينجا على يد قوات الأمن والجيش بميانمار‎

شهود عيان: اغتصاب جماعي لنساء الروهينجا على يد قوات الأمن والجيش بميانمار‎

بعد احتراق غالبية قراهم.. صحيفة: لم يتبق من «الروهنغيا» سوى 10%

بعد احتراق غالبية قراهم.. صحيفة: لم يتبق من «الروهنغيا» سوى 10%

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد
القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>