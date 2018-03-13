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«حماس» تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني
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تواصل – فريق التحرير:

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، حركة فتح إلى ضرورة عدم التسرع في اتهام حركته والتحلي بالمسؤولية الوطنية، ومغادرة مربع المناكفة والجزافية في توزيع التهم.

وأكد “هنية”، عن إدانته لما تعرض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله من تفجير، مشيراً إلى أن الحادث وعملية التفجير التي تعرض لها موكب الحمد الله “تستهدفنا جميعاً، ويجب أن يزيدنا إصراراً وتمسكاً بخيار المصالحة”.

وعبر هنية خلال تواصله مع الوفد الأمني المصري المتواجد في غزة لمتابعة المصالحة عن تقديره لقرار مصر الشقيقة، واستمرار جهود الوفد لمهمته في القطاع على طريق تحقيق المصالحة وتذليل الصعاب التي تعترضها.

وأكد هنية أن حماس ومن منطلقها الوطني والأخلاقي والإنساني تفرق بين الاختلاف السياسي والتباين في المواقف فيما يتعلق بأداء الحكومة وممارستها بشأن تطبيق تفاهمات المصالحة، وإنهاء أزمات ومشاكل غزة وبين مثل هذه الأحداث المعزولة والمرفوضة وطنياً.

وشدد هنية على أن حركة حماس تدعم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء عملية التفجير.

وتعرض موكب الحمد الله لتفجير عبوة ناسفة على جانب الطريق أثناء مرور موكبه قادماً من معبر بيت حانون شمال القطاع؛ للمشاركة في افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي.

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