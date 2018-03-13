«طيران ناس» يطلق أولى رحلاته إلى «أربيل» من جدة والمدينة

تواصل – الرياض:

أكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس الناقل الوطني السعودي، بندر بن عبدالرحمن المهنا، استعداد “طيران ناس” لإطلاق أولى رحلاته الجديدة والمباشرة إلى المدينة العراقية أربيل، حيث ستنطلق رحلات من جدة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين والحجاج الذين يرغبون بالوصول إلى الحرمين الشريفين.

وأشار المهنا إلى استعداد طيران ناس لتشغيل رحلات جوية مباشرة إلى أربيل من جدة والمدينة المنورة كأول ناقل جوي سعودي؛ وذلك امتداداً لافتتاح طيران ناس رحلاته إلى العراق في شهر أكتوبر العام الماضي، حيث كان طيران ناس أول ناقل جوي يعود برحلاته إلى العراق بعد انقطاع 25 سنة، وسيتم الإعلان عن بدء أولى الرحلات إلى أربيل خلال الأيام القادمة”.

يذكر أن طيران ناس هو شركة طيران سعودية وطنية، بأسطول يضم 30 طائرة من طراز إيرباص A320 مصممة بدرجتي سفر، هما: درجة الأعمال والدرجة الاقتصادية، ويشغّل أكثر من 1100 رحلة أسبوعياً. ويصل طيران ناس إلى أكثر من 70 وجهة داخلية وخارجية.

وقدم طيران ناس منذ انطلاقته عام 2007، خدماته لأكثر من 38 مليون راكباً، تم نقلهم بنجاح من المطارات المحورية في الرياض وجدة والدمام وأبها.