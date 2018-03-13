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المدينة.. جراحة الـ32 ساعة تنهي معاناة مريضة مع ورم ضخم بالجمجمة

المدينة.. جراحة الـ32 ساعة تنهي معاناة مريضة مع ورم ضخم بالجمجمة
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تواصل – ماجد الرفاعي:

أنهى فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، معاناة مريضة مع ورم سحائي ضخم متشعب بقاع الجمجمة حيث كانت تشكو من صداع شديد وضعف في الأطراف العلوية والسفلية من الجهة اليُمنى، بالإضافة إلى وجود شلل في عضلات الوجه اليسرى وصعوبة في النطق والبلع.

وقد تدخل على الفور الفريق الطبي بجراحة المُخ والأعصاب بالمستشفى بعمل فحوصات طبية وأشعة مقطعية أظهرت وجود ورم سحائي ضخم متشعب بقاع الجمجمة مُحيط بشرايين الدماغ الرئيسية؛ مما أدى إلى ضغط على جزع الدماغ والأعصاب القحفية المركزية.

وقام الفريق بوضع خطة علاجية على ثلاث مراحل وقد تمت المرحلة الأولى في وحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى بعمل قسطرة تداخلية علاجية للأوعية الدموية الدماغية؛ وتهدف إلى إغلاق تدفق الدم المغذي للورم، أما المرحلة الثانية كانت عبارة عن كشف للقحفية حول منطقة الورم استخدم فيها تقنية جراحية متقدمة و عالية الدقة للوصول للورم من جميع جهاته و دون المساس بأجزاء الدماغ المختلفة و خصوصاً جزع المخ.

وفي المرحلة الثالثة، تم استئصال الورم بعد تحرير الشرايين الدماغية منه، و إزالة الضغط عن جزع المخ، وقد تمت المراحل الثلاث بنجاح ولله الحمد في وقت استغرق ٣٢ ساعة، وتماثلت بعدها المريضة للشفاء تدريجياً حتى غادرت المستشفى بصحة جيدة بفضل من الله.

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