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«المسند»: فصل الربيع من أخطر الفصول

«المسند»: فصل الربيع من أخطر الفصول
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، إن فصل الربيع الذي يدخل الأربعاء المقبل 21 مارس الجاري، أخطر الفصول.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فصل الربيع تنشط فيه المنخفضات الجوية المتوسطية والتي تتسبب بتقلب الرياح وحدوث تفاوت بالحرارة والمنخفضات، وقد تعمل على إثارة الغبار أحياناً وعادة في آخر مارس يبدأ موسم المراويح والسرايات”.

وتابع، فصل الربيع من أخطر الفصول، ممثلاً بعنف وقوة وسرعة التيارات الهابطة من سحب المزن الركامي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كثافة البرد، وكبر حجمه، وأخيراً كثافة العواصف الغبارية بسبب التيارات الهابطة، أو الجبهات الباردة.

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