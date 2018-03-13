«كريستيانو رونالدو» يوجِّه رسالة لمساندة الشعب السوري

تواصل – فريق التحرير:

وجَّه اللاعب البرتغالي ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، رسالة قوية إلى الشعب السوري.

وكتب “رونالدو” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” مخاطباً الشعب السوري لدعمهم: “كن قويّاً.. تحلَّ بالإيمان.. لا تيأس أبداً”.

وأرفق اللاعب البرتغالي الأشهر في العالم، والذي حاز أكثر من مرة على جائزة أفضل لاعب كرة قدم بالعالم، مقطع فيديو يظهر قصف الشعب السوري من نظام بشار الأسد والطيران الروسي.

وليست هذه المرة الأولى لـ”رونالدو” في دعم الشعب السوري؛ إذ طالب متابعيه عبر العالم بدعم الأطفال اللاجئين السوريين في مخيم الزعترى بالأردن سابقاً.

وكان “رونالدو”، نشر سابقاً صوراً للأطفال السوريين على حسابه بـ”تويتر”، وكتب وقتها: “يمكن أن يحدث الكثير في 5 سنوات، ولكن بالنسبة لبعض الأطفال اللاجئين لم يتغير شيء.. لا تنسوهم”.

وتتعرض منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، منذ نحو شهر، لحملة عسكرية شرسة من “نظام الأسد” وروسيا؛ أسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني وإصابة آلاف آخرين.