أمير حائل يكرم طفلاً حلق رأسه تضامناً مع صديقه المريض (فيديو)

تواصل – حائل:

في بادرة إنسانية، كرم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الطفل فراس الخمسان الذي تضامن مع صديقه المريض وحلق شعر رأسه.

وكان مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل أظهر أمير حائل وهو يمنح الطفل “فراس” هدية نظير موقفه الإنساني، وحلقه شعره تضامناً مع زميله “يزن” المصاب بمرض الثعلبة في رأسه.

وقام الطفل فراس بحلق شعره بالكامل؛ تضامناً مع زميله المصاب بمرض جلدي في رأسه، حيث أثنى المغردون على مشاعر الطفل التلقائية وتضامنه مع صديقه.

وقال والد فراس في مقطع فيديو: إن صديقه سيحصل على العلاج اللازم ويشفى ويعود إلى طبيعته، بمشيئة الله.