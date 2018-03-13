توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية تبدأ بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى أكثر من (45كم/س)، ابتداءً من يوم الخميس المقبل، بمشيئة الله تعالى.

وأشارت الأرصاد إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من (2كم) خاصة خلال النهار على مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية يومي الخميس والجمعة.

في حين تتهيأ الفرصة يومي الخميس والجمعة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الشرقية منها) كذلك على حائل والقصيم وحفر الباطن والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية الشمالية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية وتصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وحائل) من مساء يوم الخميس، وتمتد إلى مناطق: (القصيم، الرياض، والشرقية) مساء يوم الجمعة ويوم السبت، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ ومن ثم يصل تأثيرها إلى جنوب المملكة.