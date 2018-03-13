الرياض.. ضبط 7 مخالفين بتهم ترويج المخدرات وحيازة أسلحة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

نجحت شرطة منطقة الرياض في ضبط عدد من المخالفين في قضايا منفصلة تنوعت بين ترويج الخمور والمخدرات وحيازة الأسلحة.

ونفذت شرطة المنطقة حملة مكثفة لملاحقة المخالفين ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”.

وأسفرت الحملة عن ضبط (٧) مخالفين من الجنسية الإثيوبية واليمنية بينهم امرأة في عدد من أحياء وسط العاصمة الرياض، وذلك في قضايا منفصلة تمثلت في ترويج الخمور والمخدرات، وحيازة السلاح والأعيرة النارية، ومبالغ مالية مجهولة المصدر.

وضبط بحوزتهم (١٩) قطعة يشتبه أنها من مادة الحشيش المخدر ، و (٤) قوارير مليئة بالخمور المصنعة محلياً وحلي ومصوغات ذهبية، و(٣) طلقات حية وسلاح ناري نوع (مسدس)، إضافةً إلى مبالغ نقدية جاوزت (٢٠.٠٠٠) ريال.

جرى إيقافهم وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص.