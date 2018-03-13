«مجلس الوزراء» يُصدر قرارين لصالح المعلمات وأبنائهن.. تعرَّف عليهما

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أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018، قرارين لصالح المعلمات وأبنائهن في المملكة.

وجاء القراران كالآتي، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء:

“بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 26 ـ 3 / 39 / د) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 1 / 3 / 1431هـ، ليصبح بالنص الآتي: “الموافقة على شمول الإعانة الشهرية المالية ـ التي تصرف لأولاد المعلم المتوفى ـ أولاد المعلمة المتوفاة، فإذا كان زوجها معلماً وتوفي يوقف صرف الإعانة من جهتها وتصرف من جهته لجميع أولاده، سواء منها أو من غيرها، وإن كان لها أولاد من زوج آخر فيستمر صرف الإعانة لهم”.

وأضاف البيان “وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 30 / 39 / د ) وتاريخ 29 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبنَ بالتعيين، المشار إليهن في محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (53909) وتاريخ 29 / 10 / 1436هـ .