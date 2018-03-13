ترامب يقيل وزير خارجيته.. ويعين مدير المخابرات بديلا

تواصل – وكالات :

أكدت صحيفة ‘‘واشنطن بوست‘‘ أن الرئيس الأمريكي ترامب أقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وعين محله مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو.

وكان مسؤول كبير في الأبيض قد صرح الخميس بأن البيت الأبيض وضع خطة للإطاحة بوزير الخارجية ريكس تيلرسون، على أن يحل محله مايك بومبيو في غضون أسابيع.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين، أنه بموجب هذه الخطة، يتسلم السيناتور الجمهوري توم كوتون وكالة الاستخابارت المركزية بدلا من بومبيو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد إذا ما كان ترامب قد منح موافقته النهائية، على ما قد تكون الهزة الأكبر في إدارته منذ توليه مهامه في يناير.