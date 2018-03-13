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طالبات بـ«جامعة بيشة» لـ«تواصل»: القرود تجلس على «الكافتيريا» بدلاً مِنّا (صور)

طالبات بـ«جامعة بيشة» لـ«تواصل»: القرود تجلس على «الكافتيريا» بدلاً مِنّا (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

اشتكت طالبات من “جامعة بيشة” فرع بلقرن، اليوم الثلاثاء، من استمرار مشكلة تسلل القرود إلى داخل حرم مبنى الجامعة، فيما لم تستطع إدارة الجامعة حل الأزمة نهائياً.

وقالت الطالبة “نورا” في حديث لـ”تواصل”: “إن القرود تعطل العملية التعليمية في الجامعة، وتهدد سلامتنا جميعاً”، مستشهدةً بتأخر إحدى الأستاذات عن المحاضرة بسبب خوفها من “القرود”.

من جانبها، أكدت الطالبة “عبير” أن الجامعة لم تستطع حل المشكلة المتواصلة لأشهر؛ إذ نجحت القرود في التسلل مجدداً داخل الحرم رغم السور الحديدي الذي رفعته إدارة الجامعة لمنعها.

وطالبت الطالبات وأولياء أمورهن وزارة التعليم وإدارة الجامعة بإيجاد حل لهن وإنهاء هذه المأساة -بحسب وصفهن-، مؤكدات أن القرود أخذت مكانهن في الحرم الجامعي، وتحديداً الكافتيريا.

وفي السياق ذاته، أظهرت مجموعة صور تسللَ مجموعة من القرود لحرم الجامعة؛ إذ إنها تبحث عن الطعام في الحرم الجامعي، وتسعى للهو على الكراسي والطاولات المخصصة للاستراحة.

وكان المتحدث باسم جامعة بيشة الدكتور محمد يحيى آل عجيم، أوضح مؤخراً أن كلية البنات في بلقرن تقع في منطقة جبلية، وتتكاثر فيها الكلابُ والقرودُ كما في مرتفعات السروات كافة، وهو سبب المشكلة الرئيسي.

 

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