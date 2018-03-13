خلال 5 أيام.. 3966 قضية تنجزها النيابة العامة في المملكة

تواصل – الرياض:

أنجزت النيابة العامة خلال 5 أيام عمل 3966 قضية من إجمالي 4147 قضية وردت للفروع والدوائر، بنسبة تقارب الـ 96%، وأشارت الإحصائيات خلال الفترة من 1439/6/16 حتى 1439/6/22هـ إلى إحالة 2173 قضية للمحاكم برفع الدعوى العامة، فيما بلغ عدد الإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة العامة 112142 إجراء، ووصل عدد الأعضاء في فروع ودوائر النيابة العامة إلى 2072 عضواً.

وتصدرت الرياض المناطق في عدد القضايا الواردة بنسبة 33%، تلتها مكة بـ 24%، والشرقية 11%، فيما كانت الباحة الأقل بـ1% بحسب ‘‘المدنية‘‘.

يذكر أن النيابة العامة، وفي إطار مبدأ الشفافية، بدأت الشهر الماضي في نشر إحصائية أسبوعية تعطي مؤشراً رقمياً عن إنجازات الفروع في مختلف القضايا التي تعالجها.