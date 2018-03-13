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«أبوظبي» تنفي منح امتياز لـ«قطر للبترول» لإدارة حقل بندق (فيديو)

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تواصل – متابعات:

قال مصدر إماراتي مسؤول ‘‘إنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول، وإن حقل ‘‘بندق‘‘ مملوك مناصفةً بين إمارة أبوظبي وقطر نظراً لموقعه الجغرافي، يديره ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود، وتم مؤخراً تمديد هذا الامتياز معه وليس مع حكومة قطر‘‘.

يذكر أن الحقل النفطي البحري المشترك الذي يقع مقابل إمارة أبوظبي، قد اكتشف عام 1965، وبدأ ينتج النفط عام 1975، ويتم تصدير النفط الخام منه حقل إلى اليابان وأسواق آسيوية أخرى.

يات الرد الإماراتي، بعد أن قالت شركة قطر للبترول في ‘‘بيان‘‘ على موقعها الإلكتروني ‘‘إنه جرى توقيع عقد امتياز للحقل، وسط مقاطعة تفرضها بعض الدول العربية على الدوحة، مع المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة اليابانية.

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