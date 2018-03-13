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لجنة لحل مشكلة المفصولين بكهرباء جدة

لجنة لحل مشكلة المفصولين بكهرباء جدة
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تواصل – الرياض:

وجَّه أمير مكة بالنيابة عبدالله بن بندر، بتشكيل لجنة من إمارة المنطقة والشركة السعودية للكهرباء بالقطاع الغربي وفرع وزارة العمل، لإيجاد حلول لموظفي الكهرباء الذين لم تجدِّد الشركة عقودهم، جاء ذلك خلال لقاء أمير مكة بالنيابة مسؤولي قطاع الكهرباء بالمنطقة.

وكانت شركة الكهرباء، قامت بفصل عدد من الموظفين لديها، ووصل العدد إلى حوالي (47 موظفاً).

وأعلن محمد جلال، مساعد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، عن قرار الشركة بشأن هؤلاء الموظفين المفصولين، لعدم الرغبة لدى الشركة في التجديد لهم.

وأوضح “جلال” أنه تم التواصل مع شركة الكهرباء في مكة المكرمة، وبيَّن أحد المفصولين، أن المفصولين وعددهم (47) تقدموا بشكاوى رافضين قرار الفصل الذي اتخذته الشركة.

وتم تشكيل لجنة من الوزارة، للبت في قرار الفصل هذا، وتواصلت اللجنة مع مدير شركة الكهرباء في مكة المكرمة، وكان رد الشركة أن قرارات الفصل صادرة من إدارة الموارد البشرية بالشركة السعودية للكهرباء الرئيسية في مدينة جدة.

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