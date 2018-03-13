ضبط «عقاقير جنسية» في حملة على أسواق سكاكا (صور)

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تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط مستحضرات وعقاقير “جنسية” غير مرخصة داخل أحد محال العطارة بأسواق الشلهوب في مدينة سكاكا.

ونفَّذت شرطة المنطقة، متمثلة بقوة الضبط الميداني، حملةً ضمن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة اﻻقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) مساء يوم الأحد، بمدينة سكاكا على أسواق الشلهوب لأنشطة الملابس والأحذية وأدوات التجميل ومحلات العطارة وألعاب الأطفال.

وتمكنت الحملة من ضبط مجموعة من المخالفين من جنسيات مختلفة ومستحضرات وعقاقير (جنسية) غير مرخصة داخل أحد محال العطارة وأحيلت لمركز شرطة العزيزية، كما تم ضبط منتجات مقلدة تمت مصادرتها من قبل مندوب فرع وزارة التجارة.