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مسؤولة يمنية: على المجتمع الدولي الضغط لوقف الدعم الإيراني ‏للحوثيين

مسؤولة يمنية: على المجتمع الدولي الضغط لوقف الدعم الإيراني ‏للحوثيين
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تواصل – واس:

أكدت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، نهال العولقي، انفتاح الحكومة الشرعية على أي مفاوضات للسلام وفقاً للمرجعيات الثلاث وبما يضمن ‏سلاماً حقيقياً شاملاً ودائماً يعمل على إنهاء كافة مظاهر الانقلاب وانسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏الموالية لإيران من المدن والمحافظات التي تسيطر عليها.‏

وأوضحت العولقي خلال لقائها في مدينة الرياض، الليلة الماضية، ‏سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ماثيو تولر أن ميليشيا الحوثي عرقلت ورفضت كافة المبادرات وانقلبت على ‏كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بعملية السلام في حين قدمت الحكومة الشرعية الكثير من أجل ‏إحلال السلام وإنقاذ الشعب اليمني من بطش المليشيات الانقلابية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية.‏

وجددت التأكيد أن الحكومة ملتزمة التزاماً كلياً بكافة قرارات الشرعية الدولية.. داعية ‏المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط بقوة لوقف كافة أشكال ‏الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الانقلابية.‏

ولفتت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، الانتباه، إلى أن استمرار تهريب الأسلحة وتغذية ‏المليشيات الانقلابية من قبل إيران يزيد معاناة الشعب اليمني وتأجيج الصراع ويشكل تهديداً ‏خطيرا للأمن والجوار الإقليمي الدولي.‏ من جانبه جدد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر دعم بلاده ‏للحكومة الشرعية في كافة المجالات.‏

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