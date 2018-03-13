مسؤولة يمنية: على المجتمع الدولي الضغط لوقف الدعم الإيراني ‏للحوثيين

تواصل – واس:
أكدت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، نهال العولقي، انفتاح الحكومة الشرعية على أي مفاوضات للسلام وفقاً للمرجعيات الثلاث وبما يضمن سلاماً حقيقياً شاملاً ودائماً يعمل على إنهاء كافة مظاهر الانقلاب وانسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران من المدن والمحافظات التي تسيطر عليها.
وأوضحت العولقي خلال لقائها في مدينة الرياض، الليلة الماضية، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ماثيو تولر أن ميليشيا الحوثي عرقلت ورفضت كافة المبادرات وانقلبت على كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بعملية السلام في حين قدمت الحكومة الشرعية الكثير من أجل إحلال السلام وإنقاذ الشعب اليمني من بطش المليشيات الانقلابية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وجددت التأكيد أن الحكومة ملتزمة التزاماً كلياً بكافة قرارات الشرعية الدولية.. داعية المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط بقوة لوقف كافة أشكال الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الانقلابية.
ولفتت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، الانتباه، إلى أن استمرار تهريب الأسلحة وتغذية المليشيات الانقلابية من قبل إيران يزيد معاناة الشعب اليمني وتأجيج الصراع ويشكل تهديداً خطيرا للأمن والجوار الإقليمي الدولي. من جانبه جدد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر دعم بلاده للحكومة الشرعية في كافة المجالات.