تعرَّف على طريقة احتساب رسوم الفنادق والوحدات السكنية والمنتجعات

تواصل – الرياض:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن آلية تحصيل رسوم إشغال الفنادق والشقق المفروشة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص رسم إشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية المضمنة في لائحة رسوم الخدمات البلدية، فتؤكد الوزارة أن الرسم لا يتم تحصيله بأثر رجعي وإنما من تاريخ بدء التطبيق.

وأوضحت أنه يتم تحصيل رسم على إشغال مرافق الإيواء، ويحتسب كنسبة مئوية من أجرة الوحدة السكنية عن كل ليلة يتم إشغالها، ويتم تحصيل الرسم من النزيل بإضافة الرسم إلى الفاتورة، ثم يقوم ممثل المنشأة بإدخال قيمة الوحدات للنزلاء من خلال نظام تحصيل الرسوم، وبعد ذلك تصدر الأمانة فاتورة بالمبلغ المستحق بشكل شهري، لتدفع من خلال نظام سداد.

وبينت أن ​تاريخ بدء تطبيق الرسوم هو ​14 فبراير 2018م فيما سيكون ​تاريخ صدور أول فاتورة ​5 أبريل 2018م.

وأضافت الوزارة أنه تم اعتماد قيمة الرسوم بناء على المعايير التالية:

– تصنيف منشأة الإيواء السياحي

– قيمة إيجار الوحدة السكنية في الليلة الواحدة

– عدد الليالي التي تم إشغالها في الوحدة السكنية

ولفتت إلى أن رسوم إشغال الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها – الفئة الأولى ( مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئتها بأربع نجوم أو أعلى أو 5 دلال) هي 5% من أجرة الوحدة السكنية عن كل ليلة تم إشغالها.

أما رسوم إشغال الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها – الفئة الثانية ( مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئتها بأقل من أربع نجوم أو أقل من 5 دلال – مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الذاتية – المصنفة فئتها بالدرجة الأولى أو أقل – مرافق الإيواء السياحي – غير المصنفة) هي 2.5% من أجرة الوحدة السكنية عن كل ليلة تم إشغالها.