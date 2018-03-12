«الشؤون البلدية» توجِّه «أمانة جدة» لبحث مشكلة التعدي على أراضٍ حكومية

تواصل – جدة:

كشفت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية طلبت من أمانة محافظة جدة الإفادة عن حصر أراضٍ حكومية تم التعدي عليها شمالي المحافظة من «شخصية اعتبارية» باعها لمواطنين ما أسهم في خلق مناطق عشوائية جديدة.

وأكدت الشؤون البلدية في خطاب للأمانة أن المعتدي عمل على تقسيم الموقع إلى مخطط عشوائي وباعها لمواطنين بوثائق عادية، مشيرة إلى أن بعض الأراضي لا تزال أراضي فضاء، فيما عمد آخرون إلى إنشاء استراحات وأحواش بمساحات كبيرة بداخلها غرف بمنافعها، وإن الإحداثات تمت دون أن يكون للمعتدي أي مستمسكات شرعية بالتملك.

وطلبت الوزارة من أمانة جدة سرعة إفادتها عما تم حيال التعدي وكشف كافة الإحداثات التي تمت، حسب “عكاظ”.