«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة بدء استقبال طلبات تجنيس زوجات المواطنين

تواصل – الرياض:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حقيقة ما تم تداوله حول استئناف استقبال طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين، بعد توقف دام أربع سنوات.

وأكدت “الأحوال المدنية” عبر حساب “خدمة العملاء” عل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي.

وكانت “عكاظ” قالت: ‘‘إن فروع الأحوال المدنية استأنفت، استقبال طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين، بعد توقف دام أربع سنوات‘‘.

وخصصت المادة 16 من نظام الجنسية الخاصة شروط منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، وفي ضوء ما تقدمه صاحبة الطلب (زوجة المواطن) من معلومات يتم تقييم طلبها بواسطة لجنة مكونة من إدارة التجنيس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال ستة عناصر.

واشترطت اللائحة حصول صاحبة الطلب على 17 نقطة، وهو الحد الأدنى من النقاط المطلوبة لتوصي اللجنة بالمضي في دراسة الطلب، وتتمثل في نقاط محددة في القرابة ومكان الولادة ومدد الإقامة والمؤهل.