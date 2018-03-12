«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة بدء استقبال طلبات تجنيس زوجات المواطنين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف حقيقة خصخصة المدارس الحكومية

وزير التعليم يكشف حقيقة خصخصة المدارس الحكومية

«حساب المواطن» يعلن إحصائيات مهمة عن مستحقي الدعم بالدفعة الرابعة

«حساب المواطن» يعلن إحصائيات مهمة عن مستحقي الدعم بالدفعة الرابعة

وزارة الدفاع تعلن خطتها الشاملة للتطوير الأربعاء المقبل

وزارة الدفاع تعلن خطتها الشاملة للتطوير الأربعاء المقبل

حُفر أرضية عملاقة بالقرب من الرياض.. «عالم» يكشف السر (فيديو)

حُفر أرضية عملاقة بالقرب من الرياض.. «عالم» يكشف السر (فيديو)

«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة بدء استقبال طلبات تجنيس زوجات المواطنين

«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة بدء استقبال طلبات تجنيس زوجات المواطنين
0

تواصل – الرياض:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حقيقة ما تم تداوله حول استئناف استقبال طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين، بعد توقف دام أربع سنوات.

وأكدت “الأحوال المدنية” عبر حساب “خدمة العملاء” عل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي.

وكانت “عكاظ” قالت: ‘‘إن فروع الأحوال المدنية استأنفت، استقبال طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين، بعد توقف دام أربع سنوات‘‘.

وخصصت المادة 16 من نظام الجنسية الخاصة شروط منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، وفي ضوء ما تقدمه صاحبة الطلب (زوجة المواطن) من معلومات يتم تقييم طلبها بواسطة لجنة مكونة من إدارة التجنيس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال ستة عناصر.

واشترطت اللائحة حصول صاحبة الطلب على 17 نقطة، وهو الحد الأدنى من النقاط المطلوبة لتوصي اللجنة بالمضي في دراسة الطلب، وتتمثل في نقاط محددة في القرابة ومكان الولادة ومدد الإقامة والمؤهل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الأحوال المدنية: تغيير المهنة بخلاف الواقع «تزوير يستوجب العقوبة»

الأحوال المدنية: تغيير المهنة بخلاف الواقع «تزوير يستوجب العقوبة»

«الأحوال المدنية» تنفي حذف اسم القبيلة من الهوية الجديدة

«الأحوال المدنية» تنفي حذف اسم القبيلة من الهوية الجديدة

«الأحوال المدنية» تكشف أكثر أسماء المواليد انتشارا بالمملكة 

«الأحوال المدنية» تكشف أكثر أسماء المواليد انتشارا بالمملكة 

في 4 خطوات.. ماذا تفعل عند فقد بطاقة الهوية الوطنية؟

في 4 خطوات.. ماذا تفعل عند فقد بطاقة الهوية الوطنية؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد
القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد
صناعة المعلم موقوفة حتى إشعار آخر
تدوينات حرة

صناعة المعلم موقوفة حتى إشعار آخر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>