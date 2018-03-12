إصابة شاب واعتقال 9 فلسطينيين في مداهمات ومواجهات مع الاحتلال

تواصل – وكالات:

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة مداهمات واعتقالات في أنحاء مختلفة من محافظات الضفة، وفق موقع “معا” الفلسطيني.

وقامت قوات جيش الاحتلال الصهيوني، باعتقال 4 شبان فلسطينيين في منطقة “الخليل” كما قامت باعتقال خامس في مدينة القدس.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من سكان المدينة في إطار حملة مداهمات غير مفهومة شنتها قوات الاحتلال على منازل المواطنين.

ومن جهة أخرى أكدت مصادر محلية، أن شاباً أصيب بالرصاص الحي في مواجهات اندلعت بمنطقة المسلخ شرق نابلس أثناء الاعتقالات، واندلعت مواجهات عنيفة خلال إغلاق الاحتلال منزل الأسير يوسف أبو زينة بالأسمنت في بلدة قباطية جنوب جنين.