«أمانة نجران» تغلق «ملحمة» مخالفة للاشتراطات الصحية

تواصل – نجران:

في إطار حملتها الرقابية على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة على المستوى المحلي؛ أغلقت أمانة منطقة نجران ملحمة مخالفة للاشتراطات الصحية بحي أبا السعود.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أنه تمّ الجمع بين الإغلاق الفوري للملحمة المخالفة، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، لوجود عددٍ من المخالفات الصحية، الممثلة في الاحتفاظ بـ«حاشي» مريض في حظيرة خلف الملحمة، وتدني مستوى النظافة العامة، ووجود مسلخ غير نظامي ملحق بالملحمة، إضافة إلى عدم التقيد بالذبح في مسالخ الأمانة المعتمدة، كما جرى إعدام الحاشي كلياً بمسلخ الأمانة في حي أبا السعود.

ووفقاً لـ”عكاظ” فقد أكد المتحدث عبدالله بن ناصر آل فاضل، أن الحملات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، جاءت للتأكد من التزامها بمواصفات السلامة الصحية وتوافر وسائل الخدمات كافة للحفاظ على صحة عالية المستوى، وتطبيق العقوبات بحق المحال المخالفة لتوفير بيئة ملائمة لسكان وزوار مدينة نجران، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال رقم الطوارئ 940.