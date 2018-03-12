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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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«الحليبي»: توافق الزوجين إلى حد الارتواء مفتاح الاستقرار الأسري

«الحليبي»: توافق الزوجين إلى حد الارتواء مفتاح الاستقرار الأسري
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تواصل – الرياض:

أكد الدكتور خالد سعود الحليبي، الخبير والمستشار الأسري، أهمية أن يفهم الزوجين كل منهما الآخر، وقال على الزوج والزوجة أن يقتنعا أن بينهما قواسم مشتركة، وأن هناك اختلافات في الاحتياجات والطباع، وطالب الزوجين أن “يبذلا الجهد الكافي لتعرّف كل منهما على ما يناسب الآخر وما يحتاجه.”

وقال “الحليبي”، “ليتني أستطيع أن أقنع كل زوجين بأنهما كما أنهما مختلفان في الخَلق جسداً، فهما مختلفان نفساً واحتياجات ورؤى وطباعاً.. وعليهما أن يبذلا الجهد الكافي لتعرف كل منهما على ما يناسب الآخر وما يحتاجه، فيلبي تلك الاحتياجات ليحقق معه التوافق والرضا حدّ الارتواء.. تلك مفاتيح الاستقرار الأسري.”

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