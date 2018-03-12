لحظات مؤثرة.. مرضى «خلايا جذعية» يلتقون لأول مرة بمتبرعيهم (فيديو)

تواصل – الرياض:

وثَّق مواطن من خلال مقطع فيديو لحظة معرفة مريضين خضعا لعمليتي زراعة خلايا جذعية لأول مرة بالشخصين اللذين تبرعا لهما، والالتقاء بهما في حفل تكريم المتبرعين بالخلايا الجذعية، أمس الاثنين، بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية التابع لوزارة الحرس الوطني.

ويظهر المقطع تعرُّف أم الطفل سلمان الرويلي على هوية المتبرع لابنها بالخلايا الجذعية وهو المواطن إبراهيم الفواز، والالتقاء به بعد سنتين من بحثها عنه، ومحاولتها الوصول إليه؛ كي تقدم له الشكر على إنقاذه حياة ابنها.

وكان من بين المرضى والمتبرعين لهم الذين التقوا وتعرفوا على بعضهم بعضاً لأول مرة خلال الحفل، المواطن محمد الزهراني، الذي تبرع للمريض عبدالكريم الحربي، معبِّرين عن شعورهما بسعادة لا توصف بعد التعرف على بعضهما.

وكرّم وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف خلال الحفل المتبرعين بالخلايا الجذعية؛ حيث قلدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وهم الدكتورة فاطمة باقر وغدير الخيبري ورزق الرشيدي وناصر الحربي وعبدالرحمن أبا عود ويسرى العمري وندى الحسن، إلى جانب إبراهيم الفواز ومحمد الزهراني.

من جانبه، أوضح مدير السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية الدكتور محسن الزهراني، أن عدد المسجلين في السجل وصل إلى ما يقرب 60 ألف مسجل، مبيناً أنه تم إطلاق حملات كبيرة في جميع أنحاء المملكة؛ للتعريف بأهمية التسجيل بهذا المشروع؛ والمساعدة في إيجاد متبرعين مطابقين للمرضى المحتاجين لزراعة الخلايا الجذعية من غير الأقرباء، كوسيلة في العلاج من بعض الأمراض المستعصية.