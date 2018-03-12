لحظات مؤثرة.. مرضى «خلايا جذعية» يلتقون لأول مرة بمتبرعيهم (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف حقيقة خصخصة المدارس الحكومية

وزير التعليم يكشف حقيقة خصخصة المدارس الحكومية

«حساب المواطن» يعلن إحصائيات مهمة عن مستحقي الدعم بالدفعة الرابعة

«حساب المواطن» يعلن إحصائيات مهمة عن مستحقي الدعم بالدفعة الرابعة

وزارة الدفاع تعلن خطتها الشاملة للتطوير الأربعاء المقبل

وزارة الدفاع تعلن خطتها الشاملة للتطوير الأربعاء المقبل

حُفر أرضية عملاقة بالقرب من الرياض.. «عالم» يكشف السر (فيديو)

حُفر أرضية عملاقة بالقرب من الرياض.. «عالم» يكشف السر (فيديو)

لحظات مؤثرة.. مرضى «خلايا جذعية» يلتقون لأول مرة بمتبرعيهم (فيديو)

0

تواصل – الرياض:

وثَّق مواطن من خلال مقطع فيديو لحظة معرفة مريضين خضعا لعمليتي زراعة خلايا جذعية لأول مرة بالشخصين اللذين تبرعا لهما، والالتقاء بهما في حفل تكريم المتبرعين بالخلايا الجذعية، أمس الاثنين، بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية التابع لوزارة الحرس الوطني.

ويظهر المقطع تعرُّف أم الطفل سلمان الرويلي على هوية المتبرع لابنها بالخلايا الجذعية وهو المواطن إبراهيم الفواز، والالتقاء به بعد سنتين من بحثها عنه، ومحاولتها الوصول إليه؛ كي تقدم له الشكر على إنقاذه حياة ابنها.

وكان من بين المرضى والمتبرعين لهم الذين التقوا وتعرفوا على بعضهم بعضاً لأول مرة خلال الحفل، المواطن محمد الزهراني، الذي تبرع للمريض عبدالكريم الحربي، معبِّرين عن شعورهما بسعادة لا توصف بعد التعرف على بعضهما.

وكرّم وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف خلال الحفل المتبرعين بالخلايا الجذعية؛ حيث قلدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وهم الدكتورة فاطمة باقر وغدير الخيبري ورزق الرشيدي وناصر الحربي وعبدالرحمن أبا عود ويسرى العمري وندى الحسن، إلى جانب إبراهيم الفواز ومحمد الزهراني.

من جانبه، أوضح مدير السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية الدكتور محسن الزهراني، أن عدد المسجلين في السجل وصل إلى ما يقرب 60 ألف مسجل، مبيناً أنه تم إطلاق حملات كبيرة في جميع أنحاء المملكة؛ للتعريف بأهمية التسجيل بهذا المشروع؛ والمساعدة في إيجاد متبرعين مطابقين للمرضى المحتاجين لزراعة الخلايا الجذعية من غير الأقرباء، كوسيلة في العلاج من بعض الأمراض المستعصية.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاب يتبرع لوالده بـ60% من كبده.. ولشقيقته بجزء من النخاع الشوكي

شاب يتبرع لوالده بـ60% من كبده.. ولشقيقته بجزء من النخاع الشوكي

المملكة تتفرد بإنجاز طبي عالمي.. إجراء عملية لـ«قلب جنين» في رحم أمه (فيديو)

المملكة تتفرد بإنجاز طبي عالمي.. إجراء عملية لـ«قلب جنين» في رحم أمه (فيديو)

أغرب علاج جذري يقضي على الصَّلَع.. تعرَّف عليه

أغرب علاج جذري يقضي على الصَّلَع.. تعرَّف عليه

«أسنان الجوف» يجري عملية نادرة لرضيعة في يومها الـ 13

«أسنان الجوف» يجري عملية نادرة لرضيعة في يومها الـ 13

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد
القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد
صناعة المعلم موقوفة حتى إشعار آخر
تدوينات حرة

صناعة المعلم موقوفة حتى إشعار آخر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>