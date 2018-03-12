الأحوال المدنية تستقبل طلبات «تجنيس» زوجات المواطنين

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استأنفت فروع وكالة الأحوال المدنية، استقبال طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين، بعد توقف دام أربع سنوات.

وخصصت المادة 16 من نظام الجنسية الخاصة شروط منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، وفي ضوء ما تقدمه صاحبة الطلب (زوجة المواطن) من معلومات يتم تقييم طلبها بواسطة لجنة مكونة من إدارة التجنيس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال ستة عناصر.

واشترطت اللائحة حصول صاحبة الطلب على 17 نقطة، وهو الحد الأدنى من النقاط المطلوبة لتوصي اللجنة بالمضي في دراسة الطلب، بحسب “عكاظ”.

وتتمثل في نقاط محددة في القرابة ومكان الولادة ومدد الإقامة والمؤهل.