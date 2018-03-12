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قادة العمل التعليمي يطالبون بصلاحيات لمديري المدارس والمحاسبة

قادة العمل التعليمي يطالبون بصلاحيات لمديري المدارس والمحاسبة
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 تواصل – ماجد الرفاعي:

أكد لقاء قادة العمل التعليمي في المملكة في اجتماعهم بمحافظة ينبع، ضرورة منح مديري التعليم مزيداً من الصلاحيات الإدارية والمالية، وزيادة المحاسبية وإيجاد آليات لها في إدارات التعليم وقطاعات الوزارة.

وطالب المجتمعون في لقائهم، الذي استمر يومين، بمشاركة الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم تحت عنوان “تمكين إدارات التعليم”، التوسع في المجمعات التعليمية بالقرى والهجر، ورفع مستوى المراقبة للطلاب والطالبات في حافلات النقل التعليمي وزيادة الاهتمام النوعي بالخدمة، وتطوير آلية إجراءات تعليق الدراسة وإشراك الجهات ذات العلاقة.

وأكدت توصيات اللقاء التعليمي، أهمية التوسع في بناء الصالات الرياضية في مدارس البنات، وإدراج حصة دراسية للتربية البدنية وفق منهج معتمد بداية العام الدراسي، وتوحيد البوابات الإلكترونية للوزارة لتصبح بوابة واحدة.

 

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