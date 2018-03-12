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كم كوباً من الشاي الأخضر تحتاجها يومياً لفقدان الوزن؟

كم كوباً من الشاي الأخضر تحتاجها يومياً لفقدان الوزن؟
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تواصل – وكالات:

أكدت عدة دراسات أنه يمكن الاعتماد على الشاي الأخضر لزيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وبالتالي تخسيس الوزن الزائد.

وبحسب دراسات جامعة هارفارد ومركز مريلاند الطبي لزيادة حرق دهون الجسم تحتاج إلى تناول ما بين 240 إلى 320 ملغ من البوليفينول، وهي مادة مضادة للأكسدة توجد في الشاي الأخضر. ولتحصل على هذا المقدار عليك تناول كوبين إلى 3 أكواب من الشاي الأخضر.

وقد أظهرت دراسات أجريت على مرضى السكري الذين يحاولون التخسيس فعالية هذا المقدار اليومي من الشاي إذا تمت المواظبة عليه لمدة 3 أشهر.

وتنصح التقارير الطبية بعدم الإفراط في تناول الشاي الأخضر، فعند تناول 5 أكواب في اليوم تزداد احتمالات الأرق وتسارع ضربات القلب، وقد يتأثر مستوى التركيز والاستعداد للهياج العصبي.

من ناحية أخرى، يمتاز الشاي الأخضر بأنه يساعد على تحسين مظهر البشرة، ويقلل الأكسدة في الجسم والتي تنتج عن التلوث والتدخين وعملية الهضم.

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