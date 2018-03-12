رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف حقيقة خصخصة المدارس الحكومية

وزير التعليم يكشف حقيقة خصخصة المدارس الحكومية

«حساب المواطن» يعلن إحصائيات مهمة عن مستحقي الدعم بالدفعة الرابعة

«حساب المواطن» يعلن إحصائيات مهمة عن مستحقي الدعم بالدفعة الرابعة

وزارة الدفاع تعلن خطتها الشاملة للتطوير الأربعاء المقبل

وزارة الدفاع تعلن خطتها الشاملة للتطوير الأربعاء المقبل

حُفر أرضية عملاقة بالقرب من الرياض.. «عالم» يكشف السر (فيديو)

حُفر أرضية عملاقة بالقرب من الرياض.. «عالم» يكشف السر (فيديو)

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
0

تواصل – وكالات:

أعلن رشيد نكّاز رجل الأعمال الجزائري، أنه سيقوم بتسديد جميع غرامات النقاب المفروضة على المسلمات في الدول الأوروبية، التي تحظر النقاب وتفرض غرامات على المنقبات.

وقام “نكّاز” بتسديد 1538 غرامة مفروضة على المسلمات لارتدائهن النقاب في فرنسا، وبلجيكا، وسويسرا، وهولندا، والنمسا وألمانيا، مخصصاً مليون يورو لذلك، وأكد أنه يعتزم تسديدها في الدنمارك.

وكان رشيد نكار، قرر دفع جميع الغرامات المتعلقة بقرار المحكمة الإدارية الفرنسية، القاضي بمنع النساء من ارتداء زي البحر المعروف بـ”البوركيني” في الشواطئ.

وقال “نكاز 44 عاما”، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ‘‘إنه مستعد لدفع كل الغرامات التي تبلغ قيمتها 38 يورو‘‘.

وعبر الجزائري عن سعادته بتفاعل العالم بأكمله مع هذه البادرة، مشيرا إلى أنه سيواصل هذا “العمل الخيري” في المستقبل.

وفي تصريحه لموقع “أوروبا 1” الفرنسي، قال نكاز “عدما أرى أن الحكومة الفرنسية تنتهك حريات المواطنين، أقوم فورا بإخراج دفتر الشيكات الخاص بي”، وتابع قائلا ” وصلت لأول غرامة لسيدة عوقبت في مدينة كان وقمت بدفعها”.

“رشيد نكاز” أسس، عام 2010، مؤسسة حماية الحريات، قام من خلالها بدفع غرامات قدرها مليون يورو، للسلطات الفرنسية، عن النساء اللواتي يواصلن ارتداء النقاب بعد إقرار قانون يحظر ارتداءه.

 

ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل تفرض «غرامات» على النساء المتأخرات في استخراج الهوية؟

هل تفرض «غرامات» على النساء المتأخرات في استخراج الهوية؟

حقيقة فرض غرامة 20 ألف ريال على «غسيل السيارات»

حقيقة فرض غرامة 20 ألف ريال على «غسيل السيارات»

«العمل»: غرامات مالية على المنشآت التي لا توفر أماكن لراحة النساء وحضانة للأطفال

«العمل»: غرامات مالية على المنشآت التي لا توفر أماكن لراحة النساء وحضانة للأطفال

تغريم 4 مطاعم 7 ملايين ريال جراء رفع الأسعار

تغريم 4 مطاعم 7 ملايين ريال جراء رفع الأسعار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد
صناعة المعلم موقوفة حتى إشعار آخر
تدوينات حرة

صناعة المعلم موقوفة حتى إشعار آخر

المزيد
صاحب مبادرة «التوصيل مجاناً»: مرض والدي قادني للفكرة.. وأرفض اصطحاب الفتيات (خاص)
تقارير وحوارات

صاحب مبادرة «التوصيل مجاناً»: مرض والدي قادني للفكرة.. وأرفض اصطحاب الفتيات (خاص)

المزيد
المبادرة من الدين
مقالات

المبادرة من الدين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>