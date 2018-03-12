رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

تواصل – وكالات:

أعلن رشيد نكّاز رجل الأعمال الجزائري، أنه سيقوم بتسديد جميع غرامات النقاب المفروضة على المسلمات في الدول الأوروبية، التي تحظر النقاب وتفرض غرامات على المنقبات.

وقام “نكّاز” بتسديد 1538 غرامة مفروضة على المسلمات لارتدائهن النقاب في فرنسا، وبلجيكا، وسويسرا، وهولندا، والنمسا وألمانيا، مخصصاً مليون يورو لذلك، وأكد أنه يعتزم تسديدها في الدنمارك.

وكان رشيد نكار، قرر دفع جميع الغرامات المتعلقة بقرار المحكمة الإدارية الفرنسية، القاضي بمنع النساء من ارتداء زي البحر المعروف بـ”البوركيني” في الشواطئ.

وقال “نكاز 44 عاما”، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ‘‘إنه مستعد لدفع كل الغرامات التي تبلغ قيمتها 38 يورو‘‘.

وعبر الجزائري عن سعادته بتفاعل العالم بأكمله مع هذه البادرة، مشيرا إلى أنه سيواصل هذا “العمل الخيري” في المستقبل.

وفي تصريحه لموقع “أوروبا 1” الفرنسي، قال نكاز “عدما أرى أن الحكومة الفرنسية تنتهك حريات المواطنين، أقوم فورا بإخراج دفتر الشيكات الخاص بي”، وتابع قائلا ” وصلت لأول غرامة لسيدة عوقبت في مدينة كان وقمت بدفعها”.

“رشيد نكاز” أسس، عام 2010، مؤسسة حماية الحريات، قام من خلالها بدفع غرامات قدرها مليون يورو، للسلطات الفرنسية، عن النساء اللواتي يواصلن ارتداء النقاب بعد إقرار قانون يحظر ارتداءه.

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