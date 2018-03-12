جامعة الملك سعود تكشف حقيقة المنشور المناهض لـ«هيئة الترفيه»

تواصل – الرياض:

بعد انتشار منشورات مناهضة لهيئة الترفيه في كلية العلوم التطبيقية بجامعة الملك سعود في الرياض، أكد مدير الجامعة سعود بدران العمر، أنهم حققوا في الموضوع وتبين أن المنشور كان داخل مبنى الطلاب في مكان لا يمت للعملية الأكاديمية بصلة.

وأضاف العمر، أن المنشور الذي يحتوي على عبارات يطالب فيها مجهول بإلغاء هيئة الترفيه هو عمل فردي «لا أقل ولا أكثر»، وقد قد يكون من أحضرها أحد مراجعي عيادات الكلية، أي أنه من خارج الجامعة» بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وشدد العمر على أن للجامعة شراكة إيجابية وفاعلة مع الهيئة العامة للترفية وجميع قطاعات الدولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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