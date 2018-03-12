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«العمل» تضع شرطًا للسماح بتقسيط «الفاتورة المجمعة»

«العمل» تضع شرطًا للسماح بتقسيط «الفاتورة المجمعة»
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تواصل – الرياض:

فاجأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت الراغبة في تقسيط سداد الفاتورة المجمعة بمنع التقسيط في حال إذا كان إجمالي المبالغ المطلوب سدادها دون 10 آلاف ريال.

وأكدت الوزارة وفقا لـ”عكاظ” أنه سيسمح فقط بتقسيم فروقات المقابل المالي لرخص العمل للفواتير التي قيمتها 10 آلاف ريال فأكثر.

وكانت «وزارة العمل» أعلنت أخيرا أنه بإمكان أصحاب المنشآت تمديد مهلة سداد فاتورة المقابل المالي إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط للمنشآت التي ترغب في السداد على 3 دفعات، دون إعلان الحد الأدنى المطلوب سداده لتقسيط الفاتورة المجمعة.

وسمحت الوزارة للمنشآت بمعرفة تفاصيل الفاتورة المجمعة، وفروقات المقابل المالي لكل عامل، ورغم وجود رقم سداد منفصل لرخصة العمل عن كل عامل، إلا أن الوزارة اكتفت بإلزام كافة المنشآت بسداد فاتورة المقابل المالي لرخص العمل في فاتورة واحدة.

يذكر أن الفاتورة المجمعة تختص بفروقات المقابل للرخص الصادرة قبل الأول من شهر يناير الماضي، وتمتد صلاحيتها لأي فترة في العام الحالي 2018.

وبحسب «وزارة العمل» فإنه لن يحتسب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا السعودية بتأشيرة خروج نهائي، أو نقلوا خدماتهم قبل شهر يناير الماضي.

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