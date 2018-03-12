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تفاصيل مثيرة عن احتجاز محققي «نزاهة» بمحافظة الطوال

تفاصيل مثيرة عن احتجاز محققي «نزاهة» بمحافظة الطوال
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تواصل – جازان:

كشفت مصادر مطلعة أن نتائج تحقيقات اللجنة التي شكلتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتحقيق في ملابسات حادثة احتجاز موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، من قبل بلدية محافظة الطوال بمنطقة جازان، خلصت إلى أن ادعاءات موظفي «نزاهة» غير صحيحة، وإجراءاتهم غير نظامية.

من جانبها نفت هيئة “نزاهة” – وفقا لـ «الوطن» – أمس جميع ما ورد من وقائع في نتائج تحقيق لجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشددت على عزمها المضي في محاسبة المتورطين بقضايا الفساد وفق الإجراءات النظامية، وعدم التهاون مع كل ما شأنه هدر المال العام أو إساءة استعماله.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عبدالرحمن العجلان أن الهيئة عازمة على تأدية ما يدخل في اختصاصاتها بما يحقق التوجيهات القاضية بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد وفق الإجراءات النظامية، وألا تهاون مع كل ما شأنه هدر المال العام أو إساءة استعماله.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن اللجنة التي شكلتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتحقيق في قيام موظفين يتبعون لفرع «نزاهة» بجازان بمصادرة 62 معاملة وملفا ببلدية الطوال؛ خلصت إلى عدم صحة ادعاء موظفي نزاهة باحتجاز المعاملات، ومخالفتهما الأنظمة في آلية مصادرة الملفات، وعدم إعدادها لمحاضر تسليم واستلام، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.

وقد خاطبت أمانة المنطقة مدير فرع هيئة مكافحة الفساد بالمنطقة إلى سرعة إعادة المعاملات وأصول الملفات لبلدية الطوال، واتباع الطرق النظامية في طلب المعاملات الرسمية.

ووفقا للمعلومات أدت مصادرة المعاملات الرسمية إلى تأخر وتعثر إنجاز كثير من المهام تتعلق بصرف مستحقات موظفين ومقاولين ومؤسسات، وتوقف بعض المؤسسات والشركات عن العمل في عدة مشاريع، وتعثر تزويد السيارات والمعدات والآليات بالوقود بسبب رفض محطة الوقود المتعاقدة معها البلدية الاستمرار ومواصلة مهامها بحجة عدم صرف المستحقات.

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