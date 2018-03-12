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3 شبان يقطعون الطريق ويعتدون على آخر بجدة (فيديو)

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تواصل – جدة:

شهد حي النسيم بمحافظة جدة، نشوب خلاف بين شاب و3 آخرين، كانوا يستقلون مركبة، ووقفوا وسط الطريق، حيث طالبهم بالابتعاد إلا أنهم اعتدوا عليه.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة خاصة بمنزل الشاب المُعتدى عليه، 3 شبان في مركبة، تقف وسط الطريق ويتحدثون مع شاب لفترة طويلة، فطالب شخص كان يمر بأحد الشوارع أن يبتعدوا عن الطريق حتى لا يتسببوا في عرقلة حركة السير، إلا أن الشاب فوجئ بهم يحاولون الاعتداء عليه من داخل المركبة، وجلب أحدهم عصا وضربه بها على يده، فسقطت ساعته وقاموا بسرقتها.

وقال الشاب المعتدى عليه، إنه حاول التقاط صورة للوحة السيارة، إلا أنهم قاموا بثنيها، حتى لا يتم التعرف عليها، وغادروا الموقع على الفور، موضحا أنه أبلغ الجهات الأمنية المختصة لمباشرة الواقعة، حيث تتم متابعة القضية في مركز شرطة الجامعة.

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