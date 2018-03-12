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دراسة: المرأة أكثر عُرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

دراسة: المرأة أكثر عُرضة للإصابة بالسكتة الدماغية
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تواصل – متابعات:

أكدت دراسة حديثة أن المرأة أكثر عُرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، موضحةً أن عوامل الخطورة تتمثل في وسائل منع الحمل الهرمونية مثل حبوب منع الحمل وارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل.

وقالت الجمعية الألمانية لعلاج السكتة الدماغية: إن عوامل الخطورة الشائعة تتمثل في السكري وزيادة الوزن والتدخين وقلة الحركة والصداع النصفي المصحوب بالأورة، أي اضطراب إدراكي للحواس.

وأضافت أن أعراض السكتة الدماغية تتمثل في الدوار الشديد وآلام الصدر واضطرابات الرؤية المفاجئة واضطرابات الكلام المفاجئة والشلل المفاجئ على جانب واحد واضطرابات الإحساس وصعوبات البلع.

 

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